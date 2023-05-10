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Фонтан высотой в три этажа. В одном из омских дворов прорвало трубу

10 мая 2023, 05:58
Фото: онлайн-карты
Инцидент произошел во дворе №67 на проспекте Маркса

В Омске во дворе дома хлестал фонтан воды высотой 10 метров из-за прорыва трубы

Проблему предстоит решить «Омскводоканалу».

В Омске во дворе дома №67 на проспекте Маркса сегодня, 10 мая, случилось коммунальное ЧП — прорвало трубу. Видео с места происшествия появилось в паблике «Инцидент Омск». Фонтан воды достигал уровня третьего этажа.

«Что-то прорвало, лужи тут. Балконы чистые будут зато», — рассказал один из очевидцев.

По словам жильцов дома, вода била из-под земли около 20 минут. В администрации Омска ответили, что информацию об аварии передали в «Омскводоканал».

В конце февраля из-за прорыва трубы отопления на улице Кирова струей кипятка выбило окна в проходящем мимо автобусе. Никто не пострадал.

Обновлено: В «Омскводоканале» сообщили, что повреждение произошло на тепловых сетях, и к ведомству отношения не имеет.

Также в мэрии Омска уточнили: по информации МП г. Омска «Тепловая компания», фасад и стены дома не пострадали, порыв трубопровода был оперативно ликвидирован.

В транспорте вышибло окна. В центре Омска столкнулись автобус и троллейбус
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#Евгений Игишев#Коммунальная авария#Прорвало трубу#Происшествия#Город#ОмскВодоканал#Омск
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