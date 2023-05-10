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Фаворитами на победу в Евровидении-2023 стали Лорин из Швеции и Кэрие из Финляндии

10 мая 2023, 09:13
Первый полуфинал Евровидения-2023 прошел в Ливерпуле 9 мая. На сцене выступили представители 15 стран, из которых 10 прошли в финал.

Среди фаворитов на победу считаются Лорин из Швеции и Кэрие из Финляндии, которые исполнили песни "Tattoo" и "Cha Cha Cha" соответственно, пишет ФедералПресс. В финале также будут выступать Хорватия, Швейцария и Чехия с антивоенными композициями, а также представители Молдовы, Израиля, Норвегии и Сербии. Латвия, Ирландия, Азербайджан и Нидерланды не смогли пройти в следующий этап.

В этом году на конкурсе Евровидение изменились правила, и теперь в полуфиналах засчитываются только голоса телезрителей. Оценки национального жюри имеют значение только в случае, если голосование в какой-то стране признали недействительным. Отметим, что Россия и Беларусь не участвуют в Евровидении.

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