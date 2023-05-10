Фаворитами на победу в Евровидении-2023 стали Лорин из Швеции и Кэрие из Финляндии

Среди фаворитов на победу считаются Лорин из Швеции и Кэрие из Финляндии, которые исполнили песни "Tattoo" и "Cha Cha Cha" соответственно, пишет ФедералПресс. В финале также будут выступать Хорватия, Швейцария и Чехия с антивоенными композициями, а также представители Молдовы, Израиля, Норвегии и Сербии. Латвия, Ирландия, Азербайджан и Нидерланды не смогли пройти в следующий этап.