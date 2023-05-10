Эксперт по туризму рассказал о влиянии СВО на отношения между туристами в странах

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Он сообщил, что те страны, которые интересуются притоком российских туристов, пытаются предотвратить конфликты. Например, Турция предпринимает меры для их регулирования.
Ранее сообщалось, что информация о подобных инцидентах часто появлялась в СМИ, чтобы вызвать резонанс. Однако сейчас новостной поток на эту тему значительно снизился. Бандурин отметил, что, возможно, по-прежнему могут происходить бытовые конфликты между туристами.