Эксперт по туризму рассказал о влиянии СВО на отношения между туристами в странах

Вопрос наличия конфликтов между российскими и украинскими туристами на фоне спецоперации волнует многих путешественников. Профессор Финансового университета, эксперт по туризму Александр Бандурин в интервью Pravda.Ru поделился своим мнением на эту тему.