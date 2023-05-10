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Updated Сегодня, 14:44

Эксперт по туризму рассказал о влиянии СВО на отношения между туристами в странах

10 мая 2023, 14:42
Вопрос наличия конфликтов между российскими и украинскими туристами на фоне спецоперации волнует многих путешественников. Профессор Финансового университета, эксперт по туризму Александр Бандурин в интервью Pravda.Ru поделился своим мнением на эту тему.

Он сообщил, что те страны, которые интересуются притоком российских туристов, пытаются предотвратить конфликты. Например, Турция предпринимает меры для их регулирования.

Ранее сообщалось, что информация о подобных инцидентах часто появлялась в СМИ, чтобы вызвать резонанс. Однако сейчас новостной поток на эту тему значительно снизился. Бандурин отметил, что, возможно, по-прежнему могут происходить бытовые конфликты между туристами.

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