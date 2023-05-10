«Доктор Лайк»: платите за нужный период страхования

* Предупреждаем о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Консультация по вопросам здоровья третьих лиц запрещена (кроме консультации родителей в отношении их ребенка). Консультации несовершеннолетних проводятся в присутствии обоих или одного из родителей. Телемедицинские консультации проводятся врачами без постановки диагноза и назначения лечения, носят общий рекомендательный характер. В экстренном случае мы рекомендуем вызвать скорую медицинскую помощь.