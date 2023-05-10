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Для районов Омской области планируют закупить 150 новых автобусов

10 мая 2023, 05:13
Фото: 1MI
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Из федерального бюджета на эти цели выделят 700 млн рублей.

Омской области выделят 700 млн рублей из федерального бюджета для покупки автобусов. Об этом сегодня, 10 мая, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Приобретем порядка 150 новых автобусов для муниципальных районов. На оперативном совещании поставил задачу своему заместителю Валерию Петровичу Бойко наладить взаимодействие с Фондом развития территорий, чтобы получить дополнительные средства для реализации инфраструктурных проектов в Омской области, » — сообщил врио главы региона.

О пополнении автобусного парка, но уже городского, в начале марта говорил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Автобусы поступят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Омск вошел в число 13 городов, в которых в этом году частично обновят парк пассажирского транспорта.

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#Евгений Игишев#Автобус#Транспорт#Городской транспорт#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Общество#Омская область
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