Для районов Омской области планируют закупить 150 новых автобусов

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Омской области выделят 700 млн рублей из федерального бюджета для покупки автобусов. Об этом сегодня, 10 мая, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Приобретем порядка 150 новых автобусов для муниципальных районов. На оперативном совещании поставил задачу своему заместителю Валерию Петровичу Бойко наладить взаимодействие с Фондом развития территорий, чтобы получить дополнительные средства для реализации инфраструктурных проектов в Омской области, » — сообщил врио главы региона.
О пополнении автобусного парка, но уже городского, в начале марта говорил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Автобусы поступят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Омск вошел в число 13 городов, в которых в этом году частично обновят парк пассажирского транспорта.