Для районов Омской области планируют закупить 150 новых автобусов

О пополнении автобусного парка, но уже городского, в начале марта говорил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Автобусы поступят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Омск вошел в число 13 городов, в которых в этом году частично обновят парк пассажирского транспорта.