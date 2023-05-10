Для омичей в День Победы устроили световое шоу на колесе обозрения

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Накануне вечером, 9 мая, на 68-метровом колесе обозрения на «Зеленом острове» устроили световое шоу в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Работники парка «Вокруг света», где установлен огромный аттракцион, поздравили таким образом горожан с праздником.
«Уже давно отгремели взрывы той великой войны, бойцы вернулись домой, и мирная жизнь набрала обороты. Но до сих пор память тревожат воспоминания — и от них никуда не спрятаться», — отметили организаторы представления.
Добавим, что поздравление с праздниками с помощью иллюминации колеса обозрения — уже небольшая традиция, сложившаяся в Омске. Так, на Пасху для горожан также подготовили праздничное световое шоу.
Ранее в парке появилось большое граффити с изображением белки-летяги. Зачем его нарисовали на асфальте, сколько краски ушло на этот проект и появятся ли новые рисунки на «Зеленом острове» — по ссылке ниже.