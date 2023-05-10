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Для омичей в День Победы устроили световое шоу на колесе обозрения

10 мая 2023, 06:16
Фото: пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»
Горожан поздравили с праздником представители парка «Вокруг света».

Накануне вечером, 9 мая, на 68-метровом колесе обозрения на «Зеленом острове» устроили световое шоу в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Работники парка «Вокруг света», где установлен огромный аттракцион, поздравили таким образом горожан с праздником.

«Уже давно отгремели взрывы той великой войны, бойцы вернулись домой, и мирная жизнь набрала обороты. Но до сих пор память тревожат воспоминания — и от них никуда не спрятаться», — отметили организаторы представления.
Видео: пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»

Добавим, что поздравление с праздниками с помощью иллюминации колеса обозрения — уже небольшая традиция, сложившаяся в Омске. Так, на Пасху для горожан также подготовили праздничное световое шоу.

Ранее в парке появилось большое граффити с изображением белки-летяги. Зачем его нарисовали на асфальте, сколько краски ушло на этот проект и появятся ли новые рисунки на «Зеленом острове» — по ссылке ниже.

В омском парке «Вокруг света» нарисовали самое большое граффити на асфальте
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#Алина Ясинская#Парк#Парк вокруг света#Колесо обозрения#Световая иллюминация#День Победы#День Победы в Омске#Общество#Город#Новости#Омск#Видео
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