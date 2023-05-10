Челябинская область борется с лесными пожарами

Они стоят за 185 случаями возникновения лесных пожаров, пишет ФедералПресс. Всего с начала пожароопасного периода в Челябинской области произошло 345 пожаров на площади более пяти тысяч гектаров. Главное управление лесами выявило 169 нарушений правил пожарной безопасности, в том числе семь только за последние сутки.