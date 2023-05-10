Челябинская область борется с лесными пожарами

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Они стоят за 185 случаями возникновения лесных пожаров, пишет ФедералПресс. Всего с начала пожароопасного периода в Челябинской области произошло 345 пожаров на площади более пяти тысяч гектаров. Главное управление лесами выявило 169 нарушений правил пожарной безопасности, в том числе семь только за последние сутки.
С 12 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено посещение лесов, сжигание мусора и разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи в полях и населенных пунктах.
Кроме того, с 6 мая в Катав-Ивановском районе был введен режим ЧС муниципального характера из-за пожара в национальном парке "Зигальга", который охватил более тысячи гектаров.