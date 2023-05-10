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Более 50 лесных пожаров продолжают бушевать в Свердловской области

10 мая 2023, 09:25
Регион борется с 57 природными пожарами, на которые были отправлены 4800 огнеборцев, как сообщает МЧС по Свердловской области.

За прошедшие сутки огнеборцы смогли ликвидировать 20 природных возгораний, а еще 20 находятся на стадии ликвидации. Основные усилия были сконцентрированы на борьбе с огнем в селе Мостовском, поселке Солнечном, поселке Ключевском и поселке Буланаш, пишет ФедералПресс.

Огнеборцам удалось локализовать три крупных пожара общей площадью 7,4 тыс. гектаров в Асбесте, один пожар площадью 4,7 тыс. гектаров под Ревдой. В Слободо-Туринском районе было ограничено 2,4 тыс. гектаров горящего леса.

Несмотря на борьбу с огнем и введенный противопожарный режим, за сутки в Свердловской области возникли 12 новых природных пожаров на площади 27,2 тыс. гектаров, сообщили в департаменте информационной политики региона. Большинство возгораний произошли из-за небрежного обращения людей с огнем.

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