Более 50 лесных пожаров продолжают бушевать в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
За прошедшие сутки огнеборцы смогли ликвидировать 20 природных возгораний, а еще 20 находятся на стадии ликвидации. Основные усилия были сконцентрированы на борьбе с огнем в селе Мостовском, поселке Солнечном, поселке Ключевском и поселке Буланаш, пишет ФедералПресс.
Огнеборцам удалось локализовать три крупных пожара общей площадью 7,4 тыс. гектаров в Асбесте, один пожар площадью 4,7 тыс. гектаров под Ревдой. В Слободо-Туринском районе было ограничено 2,4 тыс. гектаров горящего леса.
Несмотря на борьбу с огнем и введенный противопожарный режим, за сутки в Свердловской области возникли 12 новых природных пожаров на площади 27,2 тыс. гектаров, сообщили в департаменте информационной политики региона. Большинство возгораний произошли из-за небрежного обращения людей с огнем.