Более 50 лесных пожаров продолжают бушевать в Свердловской области

За прошедшие сутки огнеборцы смогли ликвидировать 20 природных возгораний, а еще 20 находятся на стадии ликвидации. Основные усилия были сконцентрированы на борьбе с огнем в селе Мостовском, поселке Солнечном, поселке Ключевском и поселке Буланаш, пишет ФедералПресс.