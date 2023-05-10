46 машин за 113 млн рублей. Омская область получила школьные автобусы

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В районы Омской области сегодня, 10 мая, передали 46 новых школьных автобусов. Ключи водителям вручил врио губернатора Виталий Хоценко. Глава региона рассказал подробности в своем телеграм-канале.
«Передал 46 школьных автобусов 30 муниципальным районам Омской области. Всего в регионе подвозят в школу 14 тысяч детей из 1089 населённых пунктов — это огромная цифра и большие расстояния, а значит техника должна быть новая, комфортная и самое главное безопасная. Уверен, в ближайшее время обновим весь школьный автопарк», — сообщил Хоценко.
Транспорт выделили по федерально программе. Общая стоимость автобусов составила более 113 млн рублей. Это 43 автобуса марки «ГАЗ» и три полноприводных машины марки «УАЗ».
Ранее Город55 сообщал, что для районов Омской области планируют приобрести 150 новых пассажирских автобусов. На их покупку планируют потратить 700 млн рублей из федерального бюджета.