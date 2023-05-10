Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Изображение материала

46 машин за 113 млн рублей. Омская область получила школьные автобусы

10 мая 2023, 09:53
Фото: Правительство Омской области
Автобусы распределили по 30 районам

В районы Омской области передали 46 новых школьных автобусов

Транспорт обошелся в 113 млн рублей.

В районы Омской области сегодня, 10 мая, передали 46 новых школьных автобусов. Ключи водителям вручил врио губернатора Виталий Хоценко. Глава региона рассказал подробности в своем телеграм-канале.

«Передал 46 школьных автобусов 30 муниципальным районам Омской области. Всего в регионе подвозят в школу 14 тысяч детей из 1089 населённых пунктов — это огромная цифра и большие расстояния, а значит техника должна быть новая, комфортная и самое главное безопасная. Уверен, в ближайшее время обновим весь школьный автопарк», — сообщил Хоценко.

Транспорт выделили по федерально программе. Общая стоимость автобусов составила более 113 млн рублей. Это 43 автобуса марки «ГАЗ» и три полноприводных машины марки «УАЗ».

Ранее Город55 сообщал, что для районов Омской области планируют приобрести 150 новых пассажирских автобусов. На их покупку планируют потратить 700 млн рублей из федерального бюджета.

Для районов Омской области планируют закупить 150 новых автобусов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Школьный автобус#Транспорт#Образование#Общество#Омская область
Подпишитесь
В Омске закрыли сразу две «Сытных площади»
Сегодня, 06:09
В Омске трехэтажное здание завода «Сатурн» продают за 93 млн рублей
Сегодня, 03:37
Омский драмтеатр потратит 1,8 млн рублей на размещение актеров «Золотой маски»
Сегодня, 07:06
В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова
Сегодня, 08:16
Жуткие подробности трагедии. В Омской области скотника убила агрессивная корова
Сегодня, 08:44
Одна из компаний Виктора Шкуренко увеличила выручку почти на 2 млрд рублей
Сегодня, 06:41