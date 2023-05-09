Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В Омской области проживают 84 участника Великой Отечественной войны и 21 инвалид ВОВ. Такие данные ко Дню Победы опубликовало региональное отделение Социального Фонда России.
Также к ветеранам ВОВ относятся несовершеннолетние узники концлагерей, среди которых 113 омичей, и жители блокадного Ленинграда, их в Омске 93 человека.
Ранее Город55 рассказывал, какие выплаты положены ветеранам ВОВ к 9 Мая. Они назначаются как из федерального, так и из регионального бюджетов. Выплаты поступают автоматически, подавать заявлений для этого не нужно.