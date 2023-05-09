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В Омской области огонь уничтожил два жилых дома, хозпостройки и автомобили

9 мая 2023, 04:38
Фото: 1MI
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Сообщение о возгорании в селе Знаменское поступило вечером. Полностью ликвидировали пожар к утру.

В селе Знаменское в Омской области произошел крупный пожар. На улице Труда сгорело два многоквартирных дома, два автомобиля и хозпостройки. По словам очевидцев, строения полностью охватило огнем за 20 минут. Подробности Городу55 рассказали в региональном МЧС.

«Сообщение поступило в 20:17, прибыли в 20:20. Работало 4 машины и 12 человек от МЧС России. Также привлекалось добровольное пожарное общество. На момент прибытия горели два многоквартирных дома, хозпостройки, два автомобиля. Имелась угроза перехода огня на соседние строения», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области. — «Время локализации — 20:47, ликвидация открытого горения — 22:26, полная ликвидация пожара — 6:35».

Площадь пожара составила 693 квадратных метра. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

Напомним, что в регионе сохраняется пожароопасная обстановка. Из-за природных пожаров в Омской области со вчерашнего дня, 8 мая, введен режим чрезвычайной ситуации.

В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
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#Евгений Игишев#Пожары#Пожары в Сибири#Происшествия#ЧП#Омск#Омская область#Знаменский район
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