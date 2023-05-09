В Омской области огонь уничтожил два жилых дома, хозпостройки и автомобили

В селе Знаменское в Омской области произошел крупный пожар. На улице Труда сгорело два многоквартирных дома, два автомобиля и хозпостройки. По словам очевидцев, строения полностью охватило огнем за 20 минут. Подробности Городу55 рассказали в региональном МЧС.