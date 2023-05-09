В Омске по Иртышу прошла регата «Бессмертного полка»

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Омске сегодня, 9 мая, по реке Иртыш прошло водное шествие «Бессмертного полка». Как рассказали в пресс-службе регионально правительства, в акции приняли участие 15 судов.
Шествие возглавила яхта «Сибирь». Акция «Бессмертного полка» в виде яхтенной регаты проводится в Омске уже в третий раз. К такой идее подтолкнула пандемия коронавируса и запрет массовых мероприятий.
«В прошлом году наш полк стартовал с Иртышской набережной, когда с улицы Ленина под мост вышел пеший полк и мы плыли параллельно с ним. Это было очень красиво», — рассказал капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков.
Традиционное пешее шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили из соображений безопасности, акцию решили провести в формате онлайн.