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В Омске по Иртышу прошла регата «Бессмертного полка»

9 мая 2023, 10:21
Фото: Правительство Омской области
Акция проходит в Омске в третий раз
В водном шествии приняли участие 15 судов.

В Омске сегодня, 9 мая, по реке Иртыш прошло водное шествие «Бессмертного полка». Как рассказали в пресс-службе регионально правительства, в акции приняли участие 15 судов.

Шествие возглавила яхта «Сибирь». Акция «Бессмертного полка» в виде яхтенной регаты проводится в Омске уже в третий раз. К такой идее подтолкнула пандемия коронавируса и запрет массовых мероприятий.

«В прошлом году наш полк стартовал с Иртышской набережной, когда с улицы Ленина под мост вышел пеший полк и мы плыли параллельно с ним. Это было очень красиво», — рассказал капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков.

Традиционное пешее шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили из соображений безопасности, акцию решили провести в формате онлайн.

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