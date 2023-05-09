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Пожарный на омской каланче в честь 9 Мая сменил одежду спасателя на форму солдата

9 мая 2023, 06:11
Фигура пожарного стоит на башне с 2003 года.

В День Победы главный пожарный символ Омской области Василий сменил одежду огнеборца на форму солдата.

Так омские спасатели и пожарные решили поздравить жителей города с самым важным праздником. Фигура пожарного стоит на башне с 2003 года.

«Это образ одного из пожарных, прибывших из Москвы в 1825 году в Омск для обучения пожарному делу», — рассказали в региональном МЧС.

Ранее Город55 рассказывал, что на Соборной площади стартовал парад Победы. Строевую выправку продемонстрируют войска омского гарнизона, после чего по площади пройдет военная техника. Парад продлится один час. Напомним, что также праздничные мероприятия сегодня пройдут в парке Победы, в Омской Крепости, Советском парке и других площадках.

На Соборной площади Омска начался парад в честь 78-й годовщины со дня победы
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Солдатская каша и военная техника. В парке Победы омичей ждет праздничная программа
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#Евгений Игишев#9 мая#День Победы#День Победы в Омске#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Каланча#Город#Общество#Омск
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