Пожарный на омской каланче в честь 9 Мая сменил одежду спасателя на форму солдата

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В День Победы главный пожарный символ Омской области Василий сменил одежду огнеборца на форму солдата.
Так омские спасатели и пожарные решили поздравить жителей города с самым важным праздником. Фигура пожарного стоит на башне с 2003 года.
«Это образ одного из пожарных, прибывших из Москвы в 1825 году в Омск для обучения пожарному делу», — рассказали в региональном МЧС.
Ранее Город55 рассказывал, что на Соборной площади стартовал парад Победы. Строевую выправку продемонстрируют войска омского гарнизона, после чего по площади пройдет военная техника. Парад продлится один час. Напомним, что также праздничные мероприятия сегодня пройдут в парке Победы, в Омской Крепости, Советском парке и других площадках.