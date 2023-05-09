Пожарный на омской каланче в честь 9 Мая сменил одежду спасателя на форму солдата

Ранее Город55 рассказывал, что на Соборной площади стартовал парад Победы. Строевую выправку продемонстрируют войска омского гарнизона, после чего по площади пройдет военная техника. Парад продлится один час. Напомним, что также праздничные мероприятия сегодня пройдут в парке Победы, в Омской Крепости, Советском парке и других площадках.