Парад, «Бессмертный полк» и ретроспектива. День Победы в Омске

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
Сегодня, 9 мая, отмечается 78-я годовщина Великой Победы. На Соборной площади в Омске прошел военный парад. Омичи увидели на торжественном построении курсантов 242-го учебного центра ВДВ, академии МВД, омского бронетанкового института, УФСИНовцев, пожарных, казаков, юнармейцев и других. Также по Соборной площади прошла колонна военной техники. В параде участвовала как техника времен Великой Отечественной войны, так и современные образцы вооружения.
На яхтах и мотоциклах. В Омске прошел «Бессмертный полк»
По Иртышу прошло водное шествие «Бессмертного полка». В акции приняли участие 15 судов. Шествие возглавила яхта «Сибирь». Акция «Бессмертного полка» в виде яхтенной регаты проводится в Омске уже в третий раз.
Еще один формат памятной акции — мотопробег. В нем приняли участие больше ста мотоциклистов из клуба «Ночные волки». Заезд стартовал у G-Drive Арены и завершился в парке Победы, где участники акции возложили цветы к вечному огню.
А на последок, предлагаем посмотреть подборку фото из Исторического архива Омской области. На снимках наш город запечатлен в годы Великой Отечественной войны. Омск был далек от линии фронта, но в нем размещались оборонные заводы и госпитали для военнослужащих