Больше ста мотоциклистов проехали по Омску в новом формате «Бессмертного полка»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В Омске сегодня, 9 мая, прошел мотопробег в рамках акции «Бессмертный полк». В нем приняли участие больше ста мотоциклистов из клуба «Ночные волки».
Заезд стартовал у G-Drive Арены и завершился в парке Победы, где участники акции возложили цветы к вечному огню.
«В этот день мы всегда вспоминаем нашу историю, наших дедов и прадедов и отдаем им дань памяти. Мы организовали большую красивую мотоколонну, чтобы вспомнить тех героев, кто погиб за нашу мирную жизнь», — рассказал лидер омского отделения всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Евгений Лифанов.
Также на реке Иртыш сегодня прошло водное шествие «Бессмертного полка». В регате приняли участие 15 яхт.
Напомним, что традиционное пешее шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили из соображений безопасности.