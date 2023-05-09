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Больше ста мотоциклистов проехали по Омску в новом формате «Бессмертного полка»

9 мая 2023, 11:41
Фото: Правительство Омской области
Пробег стартовал у G-Drive Арены
Пробег начался у G-Drive Арены и завершился в парке Победы.

В Омске сегодня, 9 мая, прошел мотопробег в рамках акции «Бессмертный полк». В нем приняли участие больше ста мотоциклистов из клуба «Ночные волки».

Заезд стартовал у G-Drive Арены и завершился в парке Победы, где участники акции возложили цветы к вечному огню.

«В этот день мы всегда вспоминаем нашу историю, наших дедов и прадедов и отдаем им дань памяти. Мы организовали большую красивую мотоколонну, чтобы вспомнить тех героев, кто погиб за нашу мирную жизнь», — рассказал лидер омского отделения всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Евгений Лифанов.

Также на реке Иртыш сегодня прошло водное шествие «Бессмертного полка». В регате приняли участие 15 яхт.

Напомним, что традиционное пешее шествие «Бессмертного полка» в этом году отменили из соображений безопасности.

В Омске по Иртышу прошла регата «Бессмертного полка»
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Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет без традиционного шествия
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#Евгений Игишев#Бессмертный полк#Мотоциклист#Пробег#9 мая#День Победы#День Победы в Омске#Город#Общество#Омск
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