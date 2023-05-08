Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
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Updated Сегодня, 16:55
В Омской области ввели режим «черного неба». Он будет действовать до 11:00 9 мая.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня, 8 мая, Омск затянуло дымкой. По словам омичей, во всех районах города стоял запах гари. В региональном минприроды объяснили, что всему виной лесные и ландшафтные пожары, которые не утихают как в Омской области, так и в соседних регионах.