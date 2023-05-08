В Омской области ввели режим «черного неба»

Сегодня, 8 мая, Омск затянуло дымкой. По словам омичей, во всех районах города стоял запах гари. В региональном минприроды объяснили, что всему виной лесные и ландшафтные пожары, которые не утихают как в Омской области, так и в соседних регионах.