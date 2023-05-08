Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Изображение материала

В Омской области ввели режим «черного неба»

8 мая 2023, 16:53
Фото: Город55
Омск затянуло дымкой
Он будет действовать до 11:00 вторника. В дальнейшем режим НМУ могут продлить.

В Омской области ввели режим «черного неба». Он будет действовать до 11:00 9 мая.

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 8 мая, Омск затянуло дымкой. По словам омичей, во всех районах города стоял запах гари. В региональном минприроды объяснили, что всему виной лесные и ландшафтные пожары, которые не утихают как в Омской области, так и в соседних регионах.

Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Нму#Режим нму#Дымка#Смог#Город#Экология#Экология55#Омск#Омская область
Подпишитесь
В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Сегодня, 10:50
В День Победы в Омске часть автобусов поедут по измененным маршрутам
Сегодня, 04:01
Нечем дышать. Омск накрыло дымовой завесой
Сегодня, 05:25
Шок. В Омской области в котловане утонул шестилетний ребенок
Сегодня, 03:16
Погорельцам из Тарского района Омской области помогут подобрать жилье
Сегодня, 03:35
В Омске срочно ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах
Сегодня, 10:01