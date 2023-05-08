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В Омской области в котловане утонул шестилетний ребенок

8 мая 2023, 03:16
Фото: СУ СКР по Омской области
Трагедия произошла рядом с деревней Благодаровка
Во время купания взрослых рядом не было.

Вчера, 7 мая, в котловане рядом с деревней Благодаровка Одесского района утонул шестилетний мальчик, сообщили в СУ СКР по Омской области. В ведомстве завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Следователи выяснили, что ребенок находился на водоеме вместе со своим сверстником, без сопровождения взрослых. О трагедии отцу мальчика рассказали очевидцы, он достал утонувшего из воды. Как рассказали в следкоме, мать ребенка злоупотребляет алкоголем, с супругом разведена.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Прошлым летом 11-летний школьник утонул в реке Омь. Мальчик считался пропавшим без вести, так как его друзья, испугавшись, ничего не сказали родителями, а лишь сообщили, что после купания разошлись по домам. После разговора со следователями, подростки во всем признались.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Следком#Смерть#Смерть ребенка#Одесский район#Происшествия#Омская область#Омск
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