В Омской области в котловане утонул шестилетний ребенок

Прошлым летом 11-летний школьник утонул в реке Омь. Мальчик считался пропавшим без вести, так как его друзья, испугавшись, ничего не сказали родителями, а лишь сообщили, что после купания разошлись по домам. После разговора со следователями, подростки во всем признались.