Школа на Космическом проспекте в Омске за 1,7 млрд рублей готова на 40%

Изначально цена контракта составляла около 964,5 млн рублей, однако 23 августа прошлого года она неожиданно взлетела до почти 1,7 млрд рублей. Изменился и срок исполнения: вместо первоначальной даты, 20 декабря 2022 года, сейчас на сайте Госзакупок красуется новая — 29 декабря 2023 года. Ранее Город55 подробно разобрал проблемные стройки образовательных учреждений в Омской области.