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Школа на Космическом проспекте в Омске за 1,7 млрд рублей готова на 40%

8 мая 2023, 06:46
Фото: Правительство Омской области
Школа рассчитана на 1122 места.
Сдать объект планируют к концу года.

Здание школы на Космическом проспекте в Омске готово на 40%. Об этом сегодня, 8 мая, рассказали в пресс-службе регионального минстроя. В настоящее время там смонтировали железобетонные конструкции входной зоны, актового и 2-х спортивных залов.

Школа рассчитана на 1122 места. Общая площадь образовательного учреждения составит 20,7 тысяч квадратных метров. Объект будет состоять из трех блоков: А, Б и В.

В блоке А построены все четыре этажа, строители возводят внутреннюю кирпичную кладку. В блоке В идет монтаж окон, устройство перекрытий второго этажа.

Школу строят по национальному проекту «Образование». Объект планируют сдать к концу 2023 года, а в сентябре 2024 года образовательное учреждение должно принять первых учеников.

Строительством занимается подрядчик «Строительные материалы Сибири».

Изначально цена контракта составляла около 964,5 млн рублей, однако 23 августа прошлого года она неожиданно взлетела до почти 1,7 млрд рублей. Изменился и срок исполнения: вместо первоначальной даты, 20 декабря 2022 года, сейчас на сайте Госзакупок красуется новая — 29 декабря 2023 года. Ранее Город55 подробно разобрал проблемные стройки образовательных учреждений в Омской области.

Школу на Космическом проспекте в Омске достроят до конца года
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#Евгений Игишев#Строительство#Строительство школы#Школа#Образование#Город#Общество#Омск
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