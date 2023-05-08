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Погорельцам из Тарского района Омской области помогут подобрать жилье

8 мая 2023, 03:35
Фото: 1MI
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Им уже выплатили компенсацию — по 150 тысяч рублей.

Пострадавшим от пожара в деревне Шкуново Омской области помогут с подбором жилья. Об этом накануне, 7 мая, рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Вчера в деревне Шкуново Тарского района сгорело 3 дома. Уже сегодня гражданам выплатили 100 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Омской области и 50 тысяч рублей от Минтруда. Поручил главе Тарского муниципального района Евгению Николаевичу Лысакову организовать работу по подбору жилья для дальнейшего приобретения», — сообщил Хоценко.

Пожар произошел 6 мая. О возгорании сообщили в 14:45. Ликвидировать удалось лишь в 21:14. На объекте работали шесть человек и три пожарных автомобиля. Огонь уничтожил три одноэтажных жилых дома общей площадью 102 квадратных метра, девять нежилых строений на 166 «квадратах», а также пять гектаров травы.

Напомним, что в Омской области сохраняется пожароопасная обстановка. Сотрудники МЧС советуют скосить траву на дачных и приусадебных участках и сделать опашку земли вокруг него, убрать все горючие строительные материалы, чтобы защитить участок от пожара. Сейчас использование открытого огня, в том числе и костер на собственном участке, расценивается как административное правонарушение.

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#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Погорельцы#Компенсация#Происшествия#Общество#Тарский район#Омская область#Омск#Пожары в Сибири
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