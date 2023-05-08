Погорельцам из Тарского района Омской области помогут подобрать жилье

Напомним, что в Омской области сохраняется пожароопасная обстановка. Сотрудники МЧС советуют скосить траву на дачных и приусадебных участках и сделать опашку земли вокруг него, убрать все горючие строительные материалы, чтобы защитить участок от пожара. Сейчас использование открытого огня, в том числе и костер на собственном участке, расценивается как административное правонарушение.