Опять пожар. В Омской области огонь от хозпостройки едва не перекинулся на жилые дома

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Сегодня, 8 мая, в селе Желанное Одесского района Омской области сгорела хозпостройка. Распространения огня на жилые дома удалось избежать, рассказали очевидцы.
Сообщение о возгорании поступило в 9:51, пожар был полностью потушен в 15:30. Его площадь составила 100 квадратных метров. В тушении, помимо спасателей, принимали участие местные жители.
Пожарным предстоит выяснить причины возгорания.
Кадрами с места происшествия с Городом55 поделился паблик «Одесский район Омской области»:
Напомним, в Омской области сохраняется пожароопасная обстановка. Сегодня на заседании оперативного штаба было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона.