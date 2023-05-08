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Опять пожар. В Омской области огонь от хозпостройки едва не перекинулся на жилые дома

8 мая 2023, 11:59
Фото: 1MI
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В Одесском районе Омской области в пожаре сгорели хозяйственные постройки

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Сегодня, 8 мая, в селе Желанное Одесского района Омской области сгорела хозпостройка. Распространения огня на жилые дома удалось избежать, рассказали очевидцы.

Сообщение о возгорании поступило в 9:51, пожар был полностью потушен в 15:30. Его площадь составила 100 квадратных метров. В тушении, помимо спасателей, принимали участие местные жители.

Пожарным предстоит выяснить причины возгорания.

Кадрами с места происшествия с Городом55 поделился паблик «Одесский район Омской области»:

Напомним, в Омской области сохраняется пожароопасная обстановка. Сегодня на заседании оперативного штаба было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона.

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#Евгений Игишев#Одесский район#Лесные пожары#Происшествия#Пожары в Сибири#Омская область#Омск#Видео
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