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Возле Омского кадетского корпуса высадили 50 деревьев

7 мая 2023, 04:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Мэр Омска Шелест принял участие в высадке деревьев у кадетского корпуса

Всего планируется высадить 2,5 тысячи деревьев в Омске.

6 мая на территории возле Омского кадетского корпуса высадили 50 саженцев деревьев, часть из них — из муниципального питомника. На месте вырастут яблони, липы и ели.

Участие в высадке принимали чиновники облправительства и мэрии. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Всего весной в Омске планируют высадить 2,5 тысячи деревьев и 500 кустарников. Осенью стартует очередной этап озеленения.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько растений высадили в каждом из округов на минувшем субботнике:

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#Деревья#Субботник#Общество#Город#Омский кадетский военный корпус#Новости#Омск#Сергей шелест
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