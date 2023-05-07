Возле Омского кадетского корпуса высадили 50 деревьев

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
6 мая на территории возле Омского кадетского корпуса высадили 50 саженцев деревьев, часть из них — из муниципального питомника. На месте вырастут яблони, липы и ели.
Участие в высадке принимали чиновники облправительства и мэрии. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
Всего весной в Омске планируют высадить 2,5 тысячи деревьев и 500 кустарников. Осенью стартует очередной этап озеленения.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько растений высадили в каждом из округов на минувшем субботнике: