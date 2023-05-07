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В круглосуточном режиме. Кто вывозит мусор после субботников в Омске

7 мая 2023, 06:14
Фото: 1MI
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В Омске организовали круглосуточный вывоз мусора

В первую очередь убирают стихийные свалки и санплощадки.

Отходы после субботников и средников в Омске будут убирать круглые сутки. Контролирует ситуацию врио губернатора Виталий Хоценко, сообщает в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Приоритет — уборка санитарных площадок, ликвидация стихийных свалок. За последние дни в порядок привели 585 проблемных мест по городу. Работу проводят специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также регоператор «Магнит».

Напомним, ранее мы рассказывали об итогах минувшего субботника:

Уборка мусора. Какой округ Омска очистили лучше всего
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#Мусор#Вывоз мусора#Общество#Город#Субботник#Новости#Омск#Сергей шелест#Виталий Хоценко
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