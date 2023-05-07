В круглосуточном режиме. Кто вывозит мусор после субботников в Омске

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Отходы после субботников и средников в Омске будут убирать круглые сутки. Контролирует ситуацию врио губернатора Виталий Хоценко, сообщает в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.
Приоритет — уборка санитарных площадок, ликвидация стихийных свалок. За последние дни в порядок привели 585 проблемных мест по городу. Работу проводят специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также регоператор «Магнит».
Напомним, ранее мы рассказывали об итогах минувшего субботника: