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Успех измеряется в рублях. Сколько омских компаний работают «в минус»

7 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI
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143 организации в Омске работали в убыток

Статистики представили данные за январь–февраль 2023 года.

За первые два месяца 2023 года омские организации вкупе заработали 16 миллиардов рублей. Показатель на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Омскстат представил данные о финансовых результатах деятельности местных компаний.

Прибыльными оказались почти 72% организаций, то есть 360 фирм. Наибольшая доля прибыли приходилась на предприятия в сферах: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

А вот 143 организации работали в убыток. Общая сумма потерь — 1,6 млрд рублей. Однако показатель на 32% меньше, чем было в прошлом году.

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#Деньги#Статистика#Омскстат#Экономика#Новости#Омская область#Омск
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