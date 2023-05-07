Успех измеряется в рублях. Сколько омских компаний работают «в минус»

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
За первые два месяца 2023 года омские организации вкупе заработали 16 миллиардов рублей. Показатель на 4% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Омскстат представил данные о финансовых результатах деятельности местных компаний.
Прибыльными оказались почти 72% организаций, то есть 360 фирм. Наибольшая доля прибыли приходилась на предприятия в сферах: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.
А вот 143 организации работали в убыток. Общая сумма потерь — 1,6 млрд рублей. Однако показатель на 32% меньше, чем было в прошлом году.