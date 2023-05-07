Шалость не удалась. Омские пенсионеры инвестировали деньги на развитие мошенничества

За сутки в полицию поступило 16 заявлений о дистанционных преступлениях. Автор одного из них — 60-летний житель Ленинского округа. Мужчина решил инвестировать средства на фондовой бирже. К этому подтолкнула заманчивая реклама. Спустя полгода омич захотел вывести якобы заработанные деньги, но не смог. Сумма ущерба — 229 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.