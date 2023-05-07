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Шалость не удалась. Омские пенсионеры инвестировали деньги на развитие мошенничества

7 мая 2023, 12:40
Фото: 1MI
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Омские пенсионеры потеряли более 700 тыс руб в попытках инвестировать

Омичей привлекла заманчивая реклама.

За сутки в полицию поступило 16 заявлений о дистанционных преступлениях. Автор одного из них — 60-летний житель Ленинского округа. Мужчина решил инвестировать средства на фондовой бирже. К этому подтолкнула заманчивая реклама. Спустя полгода омич захотел вывести якобы заработанные деньги, но не смог. Сумма ущерба — 229 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Еще одной жертвой такой же схемы стал пенсионер из Большереченского района. Торговая интернет-площадка предлагала большое количество «прибыльных» возможностей. Вывести средства омич решил через полтора месяца. Тогда и понял, что потерял 569 тысяч рублей. По данному факту ведется следствие.

Полиция обращается к жителям региона: на делайте ставки, не включайтесь в биржевые и инвестиционные проекты без необходимых знаний об этих процессах. Прежде чем переводить деньги, тщательно все перепроверьте.

Отметим, всего за сутки к правоохранителям поступило 1 298 обращений. Возбуждено 40 уголовных дел. Задержан 21 человек.

Ранее мы приводили статистику по телефонному мошенничеству от областной прокуратуры:

19 миллионов за неделю. Омичам советуют не верить звонкам из «банков» и «полиции»
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#Мошенничество#Пенсионеры#Полиция#Уголовное дело#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Большереченский район
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