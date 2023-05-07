Памятник маршалу Жукову в Омске подготовили ко Дню Победы

Напомним, культурная композиция представляет собой насыпанный холм высотой 11,5 метров. На вершине — бронзовая пятиметровая скульптура Георгия Жукова. Памятник открыли 8 мая 1995 года. Он расположен на пересечении улиц Жукова и 10 лет Октября. Скульптором являлся Анатолий Цымбал. Он изобразил полководца в парадном мундире и плащ-палатке.