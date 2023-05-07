Памятник маршалу Жукову в Омске подготовили ко Дню Победы

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Службы благоустройства вымыли памятник и провели косметический ремонт постамента, сообщает пресс-служба администрации Омска.
Напомним, культурная композиция представляет собой насыпанный холм высотой 11,5 метров. На вершине — бронзовая пятиметровая скульптура Георгия Жукова. Памятник открыли 8 мая 1995 года. Он расположен на пересечении улиц Жукова и 10 лет Октября. Скульптором являлся Анатолий Цымбал. Он изобразил полководца в парадном мундире и плащ-палатке.
К памятнику сложно подъехать, поэтому нет возможности задействовать спецтехнику, поэтому рабочие ДЭУ Центрального округа приводили памятник в прядок своими руками.
Ранее мемориальный комплекс покрасили и побелили, очистили подходы, в сквере рядом — облагородили молодые ивы. До проведения торжественных возложений на объекте высадят цветы и обновят гранитную крошку.