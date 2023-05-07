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Памятник маршалу Жукову в Омске подготовили ко Дню Победы

7 мая 2023, 11:19
Фото: 1MI
иллюстрация
В ближайшее время там высадят цветы и обновят гранитную крошку.

Службы благоустройства вымыли памятник и провели косметический ремонт постамента, сообщает пресс-служба администрации Омска.

Напомним, культурная композиция представляет собой насыпанный холм высотой 11,5 метров. На вершине — бронзовая пятиметровая скульптура Георгия Жукова. Памятник открыли 8 мая 1995 года. Он расположен на пересечении улиц Жукова и 10 лет Октября. Скульптором являлся Анатолий Цымбал. Он изобразил полководца в парадном мундире и плащ-палатке.

К памятнику сложно подъехать, поэтому нет возможности задействовать спецтехнику, поэтому рабочие ДЭУ Центрального округа приводили памятник в прядок своими руками.

Ранее мемориальный комплекс покрасили и побелили, очистили подходы, в сквере рядом — облагородили молодые ивы. До проведения торжественных возложений на объекте высадят цветы и обновят гранитную крошку.

#Памятник#Благоустройство#Общество#Город#Мэрия#Новости#Омск
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