Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим Гераськиным

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Хоккейный клуб подписал четырехлетний контракт с нападающим Игорем Гераськиным. Он перешел в «Авангард» из «Северстали». В минувшем сезоне 24-летний игрок провел 73 матча, набрал 48 очков.
«Очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьем, также его отличает игровой интеллект, благодаря которому Игорь показывает яркий хоккей. Универсальный нападающий, может сыграть как в центре, так и на краю», — прокомментировал новость генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Новый «ястреб» будет выступать под номером 89.