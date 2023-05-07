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Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим Гераськиным

7 мая 2023, 11:17
Фото: www.hawk.ru
Игорь Гераськин
Он будет играть под номером 89.

Хоккейный клуб подписал четырехлетний контракт с нападающим Игорем Гераськиным. Он перешел в «Авангард» из «Северстали». В минувшем сезоне 24-летний игрок провел 73 матча, набрал 48 очков.

«Очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьем, также его отличает игровой интеллект, благодаря которому Игорь показывает яркий хоккей. Универсальный нападающий, может сыграть как в центре, так и на краю», — прокомментировал новость генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Новый «ястреб» будет выступать под номером 89.

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#Спорт#Авангард#Контракт#Новости#Омск#Омская область#Антон Курьянов
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