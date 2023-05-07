Омский «Авангард» заключил контракт с нападающим Гераськиным

«Очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьем, также его отличает игровой интеллект, благодаря которому Игорь показывает яркий хоккей. Универсальный нападающий, может сыграть как в центре, так и на краю», — прокомментировал новость генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.