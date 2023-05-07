Омичи продолжают выбрасывать мусор на свалку, которую рекультивируют

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
В рамках субботнего объезда мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов побывали на Ленинском полигоне твердых бытовых отходов. Сейчас объект рекультивируют в рамках нацпроекта «Экология».
Подрядчик — красноярское ООО «Геосинтетика». Стоимость работ — 3,5 млрд рублей, из которых 500 миллионов компанию уже получила. Завершить рекультивацию планируется к маю 2024 года. Отставаний от графика пока нет, сообщил глава города в своем телеграм-канале.
«Единственное, что омрачает картину — это несанкционированный сброс мусора на территорию, прилегающую к зоне рекультивации», — поведал Шелест. Говорит, по подобным случаям есть зафиксированные номера техники, а значит, можно привлечь виновных к ответственности.