Омичи продолжают выбрасывать мусор на свалку, которую рекультивируют

«Единственное, что омрачает картину — это несанкционированный сброс мусора на территорию, прилегающую к зоне рекультивации», — поведал Шелест. Говорит, по подобным случаям есть зафиксированные номера техники, а значит, можно привлечь виновных к ответственности.