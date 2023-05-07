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Омичи продолжают выбрасывать мусор на свалку, которую рекультивируют

7 мая 2023, 03:35
Фото: 1MI
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Мэр Омска Шелест и прокурор Попов посетили Ленинский полигон ТБО

Есть возможность применить положенные санкции к нарушителям.

В рамках субботнего объезда мэр Омска Сергей Шелест и прокурор города Павел Попов побывали на Ленинском полигоне твердых бытовых отходов. Сейчас объект рекультивируют в рамках нацпроекта «Экология».

Подрядчик — красноярское ООО «Геосинтетика». Стоимость работ — 3,5 млрд рублей, из которых 500 миллионов компанию уже получила. Завершить рекультивацию планируется к маю 2024 года. Отставаний от графика пока нет, сообщил глава города в своем телеграм-канале.

«Единственное, что омрачает картину — это несанкционированный сброс мусора на территорию, прилегающую к зоне рекультивации», — поведал Шелест. Говорит, по подобным случаям есть зафиксированные номера техники, а значит, можно привлечь виновных к ответственности.

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#Рекультивация#Свалка#Мусор#Город#Общество#Новости#Омск#Сергей шелест#Павел Попов
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