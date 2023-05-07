Нехитрый план. Двое молодых омичей заприметили старое авто и просто украли его

28-летний житель Советского округа по рабочим вопросам находился в Красноярском крае. Знакомые передали мужчине, что его автомобиль пропал. Машина — ВАЗ-21074 — была не на ходу, пару лет стояла во дворе дома по проспекту Королева. Стоила около 30 тысяч рублей.