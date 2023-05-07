Нехитрый план. Двое молодых омичей заприметили старое авто и просто украли его

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
28-летний житель Советского округа по рабочим вопросам находился в Красноярском крае. Знакомые передали мужчине, что его автомобиль пропал. Машина — ВАЗ-21074 — была не на ходу, пару лет стояла во дворе дома по проспекту Королева. Стоила около 30 тысяч рублей.
Омич обратился с заявлением в полицию. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, авто увезли на буксире с помощью «Lada Granta». Удалось установить владельца, а затем и водителя.
Подозреваемыми оказались омичи 23-х и 25-ти лет. Обоих задержали по месту жительства. Мужчины признали: кражу спланировали, ночью отбуксировали машину в микрорайон Входной, где во дворе дома распилили авто болгаркой на четыре части и сдали их в металлолом. Общая сумма вырученного — 20 тысяч рублей. Деньги поделили поровну.
25-летний задержанный ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.