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Нехитрый план. Двое молодых омичей заприметили старое авто и просто украли его

7 мая 2023, 11:32
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи отбуксировали чужую машину и сдали ее части в металлолом

Один из фигурантов ранее уже был судим.

28-летний житель Советского округа по рабочим вопросам находился в Красноярском крае. Знакомые передали мужчине, что его автомобиль пропал. Машина — ВАЗ-21074 — была не на ходу, пару лет стояла во дворе дома по проспекту Королева. Стоила около 30 тысяч рублей.

Омич обратился с заявлением в полицию. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, авто увезли на буксире с помощью «Lada Granta». Удалось установить владельца, а затем и водителя.

Подозреваемыми оказались омичи 23-х и 25-ти лет. Обоих задержали по месту жительства. Мужчины признали: кражу спланировали, ночью отбуксировали машину в микрорайон Входной, где во дворе дома распилили авто болгаркой на четыре части и сдали их в металлолом. Общая сумма вырученного — 20 тысяч рублей. Деньги поделили поровну.

25-летний задержанный ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Кража#Уголовное дело#Полиция#Общество#Происшествия#Автомобиль#Город#Новости#Омск
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