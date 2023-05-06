Ждите зимнюю сказку. Омскую область в середине мая накроет настоящий снегопад

Предположительно к 9 утра 13 мая на регион обрушится снегопад. Интенсивность будет немаленькая — до 7,1 см осадков в пересчете на три часа. О теплой погоде при этом придется на время забыть, ведь температура опустится до +2 градусов в Омске. В районах же будет слегка потеплее, но в футболке уже на улицу вряд ли получится выйти. Согласно данным сервиса, в день снегопада в области ожидается +7 градусов. Новогодняя атмосфера должна угаснуть к 12 часам дня, но следом после снега на Омскую область опустится туман.