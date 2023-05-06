Ждите зимнюю сказку. Омскую область в середине мая накроет настоящий снегопад

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Омской области наконец-то наступило долгожданное тепло, но зима дать о себе знать к середине мая. Согласно информации сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», жителям региона стоит готовиться к снегопаду.
Так, в субботу, 13 мая 2023 года, в городе и его области выпадет снег. Перед этим в ночь с 12 на 13 число в южной части региона пойдет дождь. Возможно, на этом бы все и кончилось, однако ближе к утру циклон сдвинется на север, из-за чего вполне вероятны зимние осадки.
Предположительно к 9 утра 13 мая на регион обрушится снегопад. Интенсивность будет немаленькая — до 7,1 см осадков в пересчете на три часа. О теплой погоде при этом придется на время забыть, ведь температура опустится до +2 градусов в Омске. В районах же будет слегка потеплее, но в футболке уже на улицу вряд ли получится выйти. Согласно данным сервиса, в день снегопада в области ожидается +7 градусов. Новогодняя атмосфера должна угаснуть к 12 часам дня, но следом после снега на Омскую область опустится туман.
Отметим, что прогноз является долгосрочным, так что вполне могут произойти изменения.