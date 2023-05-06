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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

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«Зеленая комиссия» больше не показывает число вырубаемых деревьев в Омске

6 мая 2023, 14:26
Фото: Город55
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Мэрия Омска больше не рассказывает о количестве вырубаемых деревьев

Информацию о планах по вырубке и сносу теперь озвучивают только на заседаниях.

Стало известно, что городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений работает иначе. Теперь представители СМИ и горожане не могут получить информацию об итогах заседаний. 

Так, в протоколе от 21 апреля, опубликованном на официальном сайте администрации, указаны данные только о присутствующих на заседании и о тех, кто подал заявку. Итоги обсуждения представлены только в виде того, согласованы ли какие-либо действия или же нет. При этом возникают трудности, так как по документам неясно, снос или обрезку одобряет комиссия.

В протокол занесена информация о количестве всех заявок, их насчитывается 22 штуки. Например, от компании «Брусника», бюджетного учреждения «Спортивный город», семи дошкольных учреждений и школ, застройщика Михаила Попова. Все поданные заявки были согласованы членами комиссии.

Сколько деревьев и кустарников собираются вырубить, какие это виды, предусмотрена ли высадка после сноса или заявитель только выплатит компенсацию за сруб — неизвестно. Напомним, что бывший мэр Оксана Фадина летом 2021 года сделала работу комиссии более открытой. На заседаниях стали присутствовать журналисты и городские активисты, однако спустя два года деятельность по вырубке деревьев решили засекретить.

Городу55 в администрации сказали, что в новой форме итогового протокола есть вся необходимая информация. Всем желающим знать судьбу бывшего «города-сада» посоветовали посещать заседания комиссии, где будут озвучиваться все данные о заявках.

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#Алина Ясинская#Вырубка деревьев#Вырубка#Город#Общество#Новости#Омск
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