«Зеленая комиссия» больше не показывает число вырубаемых деревьев в Омске

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Стало известно, что городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений работает иначе. Теперь представители СМИ и горожане не могут получить информацию об итогах заседаний.
Так, в протоколе от 21 апреля, опубликованном на официальном сайте администрации, указаны данные только о присутствующих на заседании и о тех, кто подал заявку. Итоги обсуждения представлены только в виде того, согласованы ли какие-либо действия или же нет. При этом возникают трудности, так как по документам неясно, снос или обрезку одобряет комиссия.
В протокол занесена информация о количестве всех заявок, их насчитывается 22 штуки. Например, от компании «Брусника», бюджетного учреждения «Спортивный город», семи дошкольных учреждений и школ, застройщика Михаила Попова. Все поданные заявки были согласованы членами комиссии.
Сколько деревьев и кустарников собираются вырубить, какие это виды, предусмотрена ли высадка после сноса или заявитель только выплатит компенсацию за сруб — неизвестно. Напомним, что бывший мэр Оксана Фадина летом 2021 года сделала работу комиссии более открытой. На заседаниях стали присутствовать журналисты и городские активисты, однако спустя два года деятельность по вырубке деревьев решили засекретить.
Городу55 в администрации сказали, что в новой форме итогового протокола есть вся необходимая информация. Всем желающим знать судьбу бывшего «города-сада» посоветовали посещать заседания комиссии, где будут озвучиваться все данные о заявках.