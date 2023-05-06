«Зеленая комиссия» больше не показывает число вырубаемых деревьев в Омске

Так, в протоколе от 21 апреля, опубликованном на официальном сайте администрации, указаны данные только о присутствующих на заседании и о тех, кто подал заявку. Итоги обсуждения представлены только в виде того, согласованы ли какие-либо действия или же нет. При этом возникают трудности, так как по документам неясно, снос или обрезку одобряет комиссия.