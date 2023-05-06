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В Омской области в ночном пожаре погибли двое мальчиков

6 мая 2023, 04:16
Фото: СУ СК РФ по Омской области
Трагедия случилась в Называевске.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Пожар начался в Называевске сегодня примерно в 5 утра. При тушении огня спасатели нашли в жилом доме тела двух детей 14 и 13 лет.

Источник Города55 сообщает, что мама одного из мальчиков была в другом городе в этот момент. Оставшийся один сын позвал в гости друга. По предварительной информации, причиной возгорания могла стать проводка.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Криминалисты и следователи выехали на место происшествия. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и причину смерти подростков.

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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Пожар в Омской области#Пожары#Пожар в частном доме#Смерть#Смерть ребенка#Спасатели#Происшествия#Дети#Новости#Омская область#Называевск
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