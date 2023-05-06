В Омской области в ночном пожаре погибли двое мальчиков

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Пожар начался в Называевске сегодня примерно в 5 утра. При тушении огня спасатели нашли в жилом доме тела двух детей 14 и 13 лет.