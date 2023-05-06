В Омской области после избиения подростком мужчины возбуждено уголовное дело

По информации региональной прокуратуры, из-за личной неприязни парень пустил в бой кулаки, а позже к нему присоединились еще два человека. Когда мужчина потерял сознание, компания пыталась скрыть следы преступления. Они подожгли его одежду, забрали личные вещи и скрылись. Известно, что пострадавшего спасли прохожие, вызвав скорую помощь. Сельчанин попал к медикам с множественными травмами головы.