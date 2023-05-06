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В Омской области после избиения подростком мужчины возбуждено уголовное дело

6 мая 2023, 11:59
Фото: Город55
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Оказалось, что в истории фигурировало еще два человека.

Жестокая расправа произошла вчера ночью, 5 мая, в Таврическом районе. Рядом с местным центром занятости между 15-летним подростком и его 42-летнем знакомым возник конфликт.

По информации региональной прокуратуры, из-за личной неприязни парень пустил в бой кулаки, а позже к нему присоединились еще два человека. Когда мужчина потерял сознание, компания пыталась скрыть следы преступления. Они подожгли его одежду, забрали личные вещи и скрылись. Известно, что пострадавшего спасли прохожие, вызвав скорую помощь. Сельчанин попал к медикам с множественными травмами головы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений). Прокуратура контролирует ход расследования и проводит собственную проверку, уточняют в пресс-службе надзорного ведомства. Отметим, что подозреваемый в избиении подросток состоит на учете в органах полиции.

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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Избиение#Таврический район#Подросток#Происшествия#Новости#Омская область
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