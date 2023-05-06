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Третий класс пожарной опасности ожидается в трех районах Омской области на выходных

6 мая 2023, 04:45
Фото: Город55
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В ближайшие дни в регионе установится погода, способствующая возникновению пожаров.

Согласно данным синоптиков, с 6 по 8 мая в Омской области будет достаточно жарко, температура воздуха поднимется до +30 градусов. Максимальная скорость ветра при этом с 7 по 8 мая составит 18 м/с. Осадков метеорологи не обещают.

В связи с этим с 7 по 10 мая в Павлоградке, Исилькуле и Одесском прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность — пятый класс горимости. В этот период высока вероятность природных пожаров и переход огня на населенные пункты.

«Рекомендовано усилить работу с населением, активно используя ресурс сельских старост и межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб», — рассказали о плане работ в региональном МЧС.

Жителей региона просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Напомним, что на территории Омской области действует особый противопожарный режим. Он запрещает разводить открытый огонь, посещать леса, сжигать траву и мусор. Для нарушителей предусмотрены штрафы, которые выписываются сразу без предупреждений.

Ранее стало известно о трагедии, произошедшей в городе Называевск. Ночью в пожаре погибли два подростка.

В Омской области в ночном пожаре погибли двое мальчиков
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#Алина Ясинская#Пожары#Лесной пожар#Пожарная опасность#Происшествия#Погода#Общество#Пожары в Сибири#Пожары в Омской области#Омская область
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