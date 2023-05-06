Стала известна вероятная причина смерти подростков при пожаре в Называевске

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
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Updated Сегодня, 08:22
Рано утром 6 мая в Называевске загорелся жилой дом. В этот момент внутри находилась компания из семи подростков, которые устроили встречу в отсутствие взрослых. 14-летний мальчик позвал друзей к себе.
Сестры в ту ночь не было дома, а мать находилась в другом городе. Огонь охватил здание примерно в пять часов. Пять человек выбежали из дома, а позвавший друзей подросток и его 13-летний приятель остались внутри. Пожарные нашли их тела при тушении пожара.
«Причиной пожара могло стать тепловое проявление электрического тока при аварийном пожароопасном режиме работы электрооборудования», — назвали предварительные итоги работы в СУ СК РФ по Омской области.
Также следком выдвинул версию, от чего именно наступила смерть детей. Возможно, они отравились продуктами горения, но точную причину можно узнать после судебно-медицинской экспертизы. Следователи уточнили, что при осмотре тел внешних повреждений специалисты не нашли.
К делу подключилась также региональная прокуратура. Представители надзорного ведомства проводят проверку «соблюдения органами системы профилактики законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование продолжается.