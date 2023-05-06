Стала известна вероятная причина смерти подростков при пожаре в Называевске

Сестры в ту ночь не было дома, а мать находилась в другом городе. Огонь охватил здание примерно в пять часов. Пять человек выбежали из дома, а позвавший друзей подросток и его 13-летний приятель остались внутри. Пожарные нашли их тела при тушении пожара.