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Стала известна вероятная причина смерти подростков при пожаре в Называевске

6 мая 2023, 08:18
Фото: СУ СК РФ по Омской области
Нескольким мальчикам удалось спастись, двое — остались в доме.

Рано утром 6 мая в Называевске загорелся жилой дом. В этот момент внутри находилась компания из семи подростков, которые устроили встречу в отсутствие взрослых. 14-летний мальчик позвал друзей к себе.

Сестры в ту ночь не было дома, а мать находилась в другом городе. Огонь охватил здание примерно в пять часов. Пять человек выбежали из дома, а позвавший друзей подросток и его 13-летний приятель остались внутри. Пожарные нашли их тела при тушении пожара.

«Причиной пожара могло стать тепловое проявление электрического тока при аварийном пожароопасном режиме работы электрооборудования», — назвали предварительные итоги работы в СУ СК РФ по Омской области.

Также следком выдвинул версию, от чего именно наступила смерть детей. Возможно, они отравились продуктами горения, но точную причину можно узнать после судебно-медицинской экспертизы. Следователи уточнили, что при осмотре тел внешних повреждений специалисты не нашли.

К делу подключилась также региональная прокуратура. Представители надзорного ведомства проводят проверку «соблюдения органами системы профилактики законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование продолжается.

Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Пожар с погибшими#Пожар в частном доме#Пожары#Смерть#Смерть ребенка#Происшествия#Дети#Новости#Пожар в Называевске#Омская область
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Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске
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