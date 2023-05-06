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Смерть детей в Называевске, взрыв авто Прилепина и тайны сноса деревьев. Омск сегодня

6 мая 2023, 14:50
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Называевске при пожаре погибли двое мальчиков

Эта трагедия поразила сегодня утром всю область. 14-летний подросток позвал на ночевку друзей, пока мамы и сестры не было дома. Пожар начался примерно в пять часов утра. По предварительным данным, возгорание случилось из-за проводки. Пять мальчиков успели выбежать, а двое остались в доме. Тела мальчика, позвавшего друзей, и его 13-летнего приятеля спасатели нашли при тушении пожара. Специалисты выдвинули версию, что смерть наступила от отравления продуктами горения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске
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Новость №2. Взрыв иномарки писателя Прилепина

Инцидент случился в Нижегородской области. Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин возвращался с зоны СВО к родным. Под днище его Audi Q7 неизвестные заложили взрывчатку такой силы, что осколки разбросало в радиусе 30 метров, а на месте взрыва появилась воронка глубиной полтора метра. Он получил ранения, а водитель погиб. Сейчас Прилепин находится в больнице, а в регионе тем временем введен план «перехват». В связи со взрывом также заведено уголовное дело.

В Нижегородской области взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина
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Новость №3. «Зеленая комиссия» засекретила количество вырубаемых деревьев

В одном из последних протоколов городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений представлена неполная информация. Теперь в открытом доступе есть только данные об участниках заседания и количестве поданных заявок. Итоги поданы в виде «согласовано/не согласовано». А про конкретное количество деревьев, которое планируется вырубить, про компенсационную высадку после сноса или денежные выплаты за проведение работ — узнать невозможно. В администрации Омска сказали, что детальную информацию можно получить непосредственно на заседаниях комиссии, а новая форма протокола не нуждается в дополнении.

«Зеленая комиссия» больше не показывает число вырубаемых деревьев в Омске
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