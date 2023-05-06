Смерть детей в Называевске, взрыв авто Прилепина и тайны сноса деревьев. Омск сегодня

В одном из последних протоколов городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений представлена неполная информация. Теперь в открытом доступе есть только данные об участниках заседания и количестве поданных заявок. Итоги поданы в виде «согласовано/не согласовано». А про конкретное количество деревьев, которое планируется вырубить, про компенсационную высадку после сноса или денежные выплаты за проведение работ — узнать невозможно. В администрации Омска сказали, что детальную информацию можно получить непосредственно на заседаниях комиссии, а новая форма протокола не нуждается в дополнении.