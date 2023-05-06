Скоро полетит. Из Омска на космодром Восточный отправили макет ракеты «Ангара-А5»

Макет транспортировали на космодром в специально подготовленных для этого контейнерах, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Перевозка прошла успешно, так что после этого испытания предполагается транспортировка на космодром уже штатных ракет. При подготовке макета специалисты также протестировали контрольно-испытательную станцию для ракет тяжелого класса.