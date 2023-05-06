Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Изображение материала

Скоро полетит. Из Омска на космодром Восточный отправили макет ракеты «Ангара-А5»

6 мая 2023, 06:21
Фото: госкорпорация «Роскосмос»

Омский «Полет» отправил макет ракеты «Ангара-А5» на космодром Восточный

Макет будет использоваться для различных испытаний.

На омском заводе «Полет» (филиал центра имени М. В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос») продолжают работать над созданием первой летной ракеты «Ангара-А5». Накануне на космодром Восточный был отправлен электрозаправочный макет. На нем отработают предстартовую и стартовую подготовки ракеты к пуску.

Фото: госкорпорация «Роскосмос»

Макет транспортировали на космодром в специально подготовленных для этого контейнерах, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Перевозка прошла успешно, так что после этого испытания предполагается транспортировка на космодром уже штатных ракет. При подготовке макета специалисты также протестировали контрольно-испытательную станцию для ракет тяжелого класса.

Отметим, что изготовление, сборка и испытания макета проходили полностью на омском предприятии. В дальнейшем работники «Полета» приступят к проекту замкнутого цикла производства ракет семейства «Ангара».

В Омске пройдут первые пневмоиспытания макета ракеты «Ангара» для Восточного
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Ангара#Ракета#ПО "Полет"#Технологии#Новости#Омск
Подпишитесь
Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске
Сегодня, 05:42
Третий класс пожарной опасности ожидается в трех районах Омской области на выходных
Сегодня, 04:45
Виктор Шкуренко создал новую компанию для торговли пивом
Вчера, 05:17
Ко Дню Победы в Омске организуют водное шествие «Бессмертного полка»
Сегодня, 03:59
Не до распашонок. В Омской области рождается все меньше детей
Вчера, 08:31