Скоро полетит. Из Омска на космодром Восточный отправили макет ракеты «Ангара-А5»

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
На омском заводе «Полет» (филиал центра имени М. В. Хруничева госкорпорации «Роскосмос») продолжают работать над созданием первой летной ракеты «Ангара-А5». Накануне на космодром Восточный был отправлен электрозаправочный макет. На нем отработают предстартовую и стартовую подготовки ракеты к пуску.
Макет транспортировали на космодром в специально подготовленных для этого контейнерах, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Перевозка прошла успешно, так что после этого испытания предполагается транспортировка на космодром уже штатных ракет. При подготовке макета специалисты также протестировали контрольно-испытательную станцию для ракет тяжелого класса.
Отметим, что изготовление, сборка и испытания макета проходили полностью на омском предприятии. В дальнейшем работники «Полета» приступят к проекту замкнутого цикла производства ракет семейства «Ангара».