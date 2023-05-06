Сбербанк выдал уже свыше 425 млн рублей кредитов малому бизнесу Крыма

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму, в марте организация приступила к предоставлению услуг юридическим лицам. В субботу, 6 мая, в Ялте открылось первое на полуострове региональное отделение. В ближайшие дни планируется открытие офиса в Севастополе, затем — в Симферополе и других крупных городах.