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Сбербанк выдал уже свыше 425 млн рублей кредитов малому бизнесу Крыма

6 мая 2023, 12:53
Фото: 1MI
Сбербанк после начала работы в Крыму выдал малому бизнесу, работающему на полуострове, кредиты на сумму свыше 425 млн рублей, сообщила в субботу журналистам руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова.
«С момента начала обслуживания Сбербанком юридических лиц в Крыму работающие на полуострове компании малого бизнеса получили кредиты на сумму свыше 425 млн рублей. За это время Сбербанк открыл более 500 расчетных счетов для предпринимателей Крыма, а также провел более 750 личных встреч с клиентами», — сказала Тризонова.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму, в марте организация приступила к предоставлению услуг юридическим лицам. В субботу, 6 мая, в Ялте открылось первое на полуострове региональное отделение. В ближайшие дни планируется открытие офиса в Севастополе, затем — в Симферополе и других крупных городах.

По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов «Сбера». К курортному сезону их количество намерены увеличить до 80.

#Общество#Бизнес#Экономика#Россия
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