Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Сегодня утром, 6 мая, в Называевске случилась трагедия. Частный дом охватило пламя, пожар забрал жизни двух мальчиков 13 и 14 лет. Город55 узнал детали произошедшего.
Известно, что хозяйки не было дома, как и сестры мальчика, который пригласил приятелей к себе. В региональном МЧС сообщают, что пожар начался примерно в пять утра. По предварительной информации, в доме загорелась проводка, из-за чего огонь распространился по всему зданию.
Пятеро ребят успели выбежать из горящего дома, а двое не выбрались. Организовавший посиделки мальчик и его приятель погибли в пожаре. На месте работают следователи и криминалисты. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Врио губернатора Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что родственникам погибших детей будет оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая. На место трагедии также выехал глава Называевского района Сергей Доценко.
Отметим, что ровно год назад, 6 мая 2022 года, в Называевске сгорело 97 домов. Пожар случился из-за замыкания в трансформаторе.