Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске

Известно, что хозяйки не было дома, как и сестры мальчика, который пригласил приятелей к себе. В региональном МЧС сообщают, что пожар начался примерно в пять утра. По предварительной информации, в доме загорелась проводка, из-за чего огонь распространился по всему зданию.