Напомним, что ветераны Великой Отечественной войны в Омской области получают ежемесячные выплаты к пенсии, бесплатно пользуются общественным транспортом, услугами зубопротезирования. Им также компенсируют расходы при покупке слуховых аппаратов и расходы при догазификации. Для этой категории граждан предусмотрены и другие виды поддержки, уточнили в профильном министерстве.