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Прибавление на праздник. Омские ветераны получили 26 миллионов ко Дню Победы

6 мая 2023, 08:46
Фото: Город55
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Омские ветераны получили 26,6 миллионов в честь Дня Победы

В общей сложности выплаты дошли до 12 тыс человек, видевших Великую Отечественную войну.

В региональном минтруда рассказали, что омским ветеранам Великой Отечественной войны выделили средства в размере 26,6 млн рублей. Порядка 12 тыс человек получили финподдержку из областного бюджета.

Деньги при этом приходят автоматически, заявлений на выдачу средств писать не нужно. Выплату вручают тем, кто собственными глазами видел страшные события 1941–1945 годов: участникам военных действий, инвалидам, сиротам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших участников войны и бывшим узникам концлагерей.

Объемы финансовой поддержки:

  • участникам и инвалидам войны — 5 тыс рублей;
  • вдовам участников Великой Отечественной войны — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы — 12 тыс рублей;
  • вдовам погибших (умерших) участников войны — 3,5 тыс рублей;
  • бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания — 2,5 тыс рублей;
  • награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 2,5 тыс рублей;
  • труженикам тыла — 2 тыс рублей;
  • сиротам войны — 2 тыс рублей.

Напомним, что ветераны Великой Отечественной войны в Омской области получают ежемесячные выплаты к пенсии, бесплатно пользуются общественным транспортом, услугами зубопротезирования. Им также компенсируют расходы при покупке слуховых аппаратов и расходы при догазификации. Для этой категории граждан предусмотрены и другие виды поддержки, уточнили в профильном министерстве.

В этом году также каждый ветеран Великой Отечественной войны в России получил федеральную выплату в размере 10 тыс рублей. Эти средства выплачиваются ежегодно. В юбилейные года сумму могут увеличивать.

Омские семьи с детьми получат больше региональных выплат, чем в прошлом году
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#Алина Ясинская#Выплаты#Выплаты ветеранам#Выплаты к Дню Победы#Общество#Экономика#Новости#Омская область
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