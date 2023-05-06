Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В региональном минтруда рассказали, что омским ветеранам Великой Отечественной войны выделили средства в размере 26,6 млн рублей. Порядка 12 тыс человек получили финподдержку из областного бюджета.
Деньги при этом приходят автоматически, заявлений на выдачу средств писать не нужно. Выплату вручают тем, кто собственными глазами видел страшные события 1941–1945 годов: участникам военных действий, инвалидам, сиротам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших участников войны и бывшим узникам концлагерей.
Объемы финансовой поддержки:
Напомним, что ветераны Великой Отечественной войны в Омской области получают ежемесячные выплаты к пенсии, бесплатно пользуются общественным транспортом, услугами зубопротезирования. Им также компенсируют расходы при покупке слуховых аппаратов и расходы при догазификации. Для этой категории граждан предусмотрены и другие виды поддержки, уточнили в профильном министерстве.
В этом году также каждый ветеран Великой Отечественной войны в России получил федеральную выплату в размере 10 тыс рублей. Эти средства выплачиваются ежегодно. В юбилейные года сумму могут увеличивать.