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Не с тем связался. Трудного подростка подозревают в жестоком избиении мужчины

6 мая 2023, 07:14
Фото: Город55
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В Омской области школьника подозревают в жестоком избиении взрослого мужчины

Прохожие вызвали скорую помощь пострадавшему.

Инцидент произошел в Таврическом районе. 42-летний житель районного центра попал к медикам после встречи с проблемным подростком. Полицейские выяснили, что он может быть причастен к нападению.

Между мужчиной и 15-летним парнем завязался конфликт на улице. По данным регионального УМВД, последний решил применить силу. В итоге его взрослый оппонент получил множественные травмы головы. После расправы подросток удалился, оставив пострадавшего на улице. Неравнодушные сельчане вызвали тому скорую помощь. Медики оценили, что мужчина находится в достаточно тяжелом состоянии.

Есть информация, что подозреваемый учится в средней школе. Мальчик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали, уточняют в полиции. По факту случившегося запущена проверка.

В общей сложности за последние сутки в Омской области зарегистрировано 14 случаев побоев.

Напомним, что по инициативе прокуратуры будет пересмотрено уголовное дело 17-летнего подростка. Его обвиняют в убийстве двоюродного деда. По версии следствия, во время ссоры он расправился с родственником поленом.

Омский суд пересмотрит дело 17-летнего парня, убившего поленом собственного деда
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#Алина Ясинская#Полиция#Избиение#Подросток#Происшествия#Дети#Новости#Омская область
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