Не с тем связался. Трудного подростка подозревают в жестоком избиении мужчины

Между мужчиной и 15-летним парнем завязался конфликт на улице. По данным регионального УМВД, последний решил применить силу. В итоге его взрослый оппонент получил множественные травмы головы. После расправы подросток удалился, оставив пострадавшего на улице. Неравнодушные сельчане вызвали тому скорую помощь. Медики оценили, что мужчина находится в достаточно тяжелом состоянии.