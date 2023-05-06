Не с тем связался. Трудного подростка подозревают в жестоком избиении мужчины

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Инцидент произошел в Таврическом районе. 42-летний житель районного центра попал к медикам после встречи с проблемным подростком. Полицейские выяснили, что он может быть причастен к нападению.
Между мужчиной и 15-летним парнем завязался конфликт на улице. По данным регионального УМВД, последний решил применить силу. В итоге его взрослый оппонент получил множественные травмы головы. После расправы подросток удалился, оставив пострадавшего на улице. Неравнодушные сельчане вызвали тому скорую помощь. Медики оценили, что мужчина находится в достаточно тяжелом состоянии.
Есть информация, что подозреваемый учится в средней школе. Мальчик состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее к уголовной ответственности его не привлекали, уточняют в полиции. По факту случившегося запущена проверка.
В общей сложности за последние сутки в Омской области зарегистрировано 14 случаев побоев.
Напомним, что по инициативе прокуратуры будет пересмотрено уголовное дело 17-летнего подростка. Его обвиняют в убийстве двоюродного деда. По версии следствия, во время ссоры он расправился с родственником поленом.