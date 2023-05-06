Мало света. Архитектор Фрейдин предложил новое место для Олимпийской аллеи в Омске

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
После длительных бурных обсуждений представители городского администрации выбрали место для будущей Аллеи олимпийских чемпионов. Члены художественно-экспертного совета при участии мэра Омска остановились на набережной Оми. Размещение Олимпийской аллеи запланировано между Комсомольским и Юбилейным мостами со стороны Ленинской горки. Предварительная дата открытия — 12 августа, в День физкультурника.
Архитектор Ефим Фрейдин считает, что лучше сменить место. Как альтернативу он предлагает сквер имени А. Т. Алтунина по улице Щербанева. По его мнению, на алее будет не хватать солнца, та как с юга она будет закрыта деревьями на улице Думской и Ленинской горке. Также на набережной может не хватить места, чтобы расставить объекты на достаточном друг от друга расстоянии.
«Аллея спланирована как основная для верхнего уровня набережной, разбита на отрезки спусками на нижний ярус, дополнительными аллеями», — отметил архитектор в своих соцсетях.
Главным минусом для размещения аллеи в том месте он обозначил сильный перепад рельефа между площадками Юбилейного и Комсомольского моста. Этот недостаток заметен, если находиться на одном из мостов или на противоположном берегу.
«Аллея вдоль улицы Думской поднимается под ощутимым углом при движении к Музыкальному театру. Это означает, что какие-то бюсты окажутся на уровне центра или низа колонны в начале и конце аллеи», — объяснил Фрейдин.
А напротив скверы Алтунина как раз снесли кафе и оставили место, где не закончили центральную аллею от спортивной зоны к Юбилейному мосту. По мнению архитектора, этот участок хорошо освещается, объекты аллеи будет удобно. Портреты олимпийских чемпионов при этом будут развернуты лицом к акватории, к аллеям набережной.
«Портреты (лица чемпионов) будут участвовать в формировании панорамного вида с другого берега. Есть повод выполнить связку аллей. Также расположенная рядом застройка ул. Щербанева, Ленина, оформление сквера (фонари) больше соответствуют неоклассическому характеру скульптурных решений», — считает Ефим Фрейдин.
Расположение аллеи у сквера Алтунина вполне логично — там есть спортивная площадка, недалеко находится скейт-парк и улица Николая Бударина, который любил заниматься физкультурой, добавил он.
Напомним, что в городе появится аллея с 62 портретами омичей-олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Над бюстами трудится скульптор Сергей Полегаев, а над картинами — народный художник РФ Никас Сафронов.