Мало света. Архитектор Фрейдин предложил новое место для Олимпийской аллеи в Омске

Архитектор Ефим Фрейдин считает, что лучше сменить место. Как альтернативу он предлагает сквер имени А. Т. Алтунина по улице Щербанева. По его мнению, на алее будет не хватать солнца, та как с юга она будет закрыта деревьями на улице Думской и Ленинской горке. Также на набережной может не хватить места, чтобы расставить объекты на достаточном друг от друга расстоянии.