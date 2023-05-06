Напомним, что ближайшие дни в регионе ожидаются очень жаркими. Воздух прогреется до +30 градусов, а по всей территории области будет разгуливать сильный ветер со скоростью 18 м/с. При этом дождя синоптики не прогнозируют. В эти выходные омичам следует быть как можно более осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности, ведь при такой погоде может с легкостью случиться возгорание.