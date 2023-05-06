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Сегодня днем, 6 мая, омичи заметили черные клубы дыма, валящие со стороны поселка Солнечного. По Левому берегу распространился запах гари. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что очаг возгорания возник на улице Рокоссовского. В данный момент на месте работают 36 человек, задействовано семь пожарных машин. В той части города загорелась трава.
Отметим, что пожары на улице Рокоссовского — нередкий случай. Там достаточно много сухой травы и камыша, которые загораются из-за погодных условий, либо же их поджигают хулиганы. Так, 1 мая, вдоль Иртыша на Левобережье огонь поглотил сухой камыш. Площадь пожара составила 15 тыс кв м. Пламя затронуло улицы Рокоссовского, 3-ю Любинскую и 2-ю Солнечную. На ликвидацию возгорания выезжали 35 человек.
Напомним, что ближайшие дни в регионе ожидаются очень жаркими. Воздух прогреется до +30 градусов, а по всей территории области будет разгуливать сильный ветер со скоростью 18 м/с. При этом дождя синоптики не прогнозируют. В эти выходные омичам следует быть как можно более осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности, ведь при такой погоде может с легкостью случиться возгорание.