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Житель Москвы выбросился из окна, пытаясь спасти ноутбук

5 мая 2023, 16:07
Telegram-канал Shot сообщает, что житель Москвы выбросился из окна шестого этажа, пытаясь спасти свой ноутбук. По данным источника, он выжил после падения.

«Дима приземлился на козырек магазина. Он был госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом руки, но не смог спасти свой ноутбук», — говорится в материале.

Отмечается, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Ноутбук, который он пытался спасти, был выброшен из окна матерью его 15-летнего соседа, с которым они жили в съемной квартире, пишет Общественная служба новостей.

Ранее Общественная служба новостей сообщала о находке тела школьницы на земле перед жилым домом в Самаре.



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