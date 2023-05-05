Житель Москвы выбросился из окна, пытаясь спасти ноутбук

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
«Дима приземлился на козырек магазина. Он был госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом руки, но не смог спасти свой ноутбук», — говорится в материале.
Отмечается, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Ноутбук, который он пытался спасти, был выброшен из окна матерью его 15-летнего соседа, с которым они жили в съемной квартире, пишет Общественная служба новостей.
Ранее Общественная служба новостей сообщала о находке тела школьницы на земле перед жилым домом в Самаре.