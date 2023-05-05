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Врачи на Сахалине повредили руку новорожденному во время родов

5 мая 2023, 10:45
По информации от пресс-службы правительства области, врачи на Сахалине нанесли травму руке новорожденного во время родов у его матери. Инцидент произошел в селе Озерском.

Родильница утверждает, что ее долго транспортировали в перинатальный центр, и роды прошли очень быстро, в результате чего у ее ребенка повредилась рука, пишет Общественная служба новостей.

После этого случая младенцу потребовалась реабилитация, и в настоящее время ребенок и его мать находятся в отделении патологии новорожденных. В случае необходимости, семья будет направлена в Москву на обследование.

Ведомство уточнило, что проводится служебная проверка в перинатальном центре, чтобы выяснить все причины и обстоятельства инцидента.

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