Врачи на Сахалине повредили руку новорожденному во время родов

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Родильница утверждает, что ее долго транспортировали в перинатальный центр, и роды прошли очень быстро, в результате чего у ее ребенка повредилась рука, пишет Общественная служба новостей.
После этого случая младенцу потребовалась реабилитация, и в настоящее время ребенок и его мать находятся в отделении патологии новорожденных. В случае необходимости, семья будет направлена в Москву на обследование.
Ведомство уточнило, что проводится служебная проверка в перинатальном центре, чтобы выяснить все причины и обстоятельства инцидента.