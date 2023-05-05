Врач-диетолог предупреждает: быстрая потеря веса может привести к быстрому возврату

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Она объясняет, что вес тела состоит из многих компонентов, таких как вода, кости, мышцы и органы, а не только жировая ткань, и потому важно не только число на весах, но и то, какие компоненты тела теряются.
Согласно эксперту, при идеальном сценарии во время похудения необходимо терять около 0,5 кг в неделю или 2-2,5 кг в месяц. При соблюдении правильной диеты и регулярных занятий спортом можно потерять до 1 кг в неделю. Кривошеева подчеркивает, что важно терять именно жировую ткань, а не мышцы, пишет Общественная служба новостей.
Врач отмечает, что показателем потери жира является снижение его процентного содержания в организме, которое можно измерить с помощью методики оценки состава тела. Также важным является уменьшение окружности талии и бедер, а также достижение правильного соотношения окружности талии и бедер.