Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Врач-диетолог предупреждает: быстрая потеря веса может привести к быстрому возврату

5 мая 2023, 15:37
Анна Кривошеева, врач-эндокринолог и диетолог, предупреждает о том, что быстрое похудение может привести к быстрому возврату потерянного веса.

Она объясняет, что вес тела состоит из многих компонентов, таких как вода, кости, мышцы и органы, а не только жировая ткань, и потому важно не только число на весах, но и то, какие компоненты тела теряются.

Согласно эксперту, при идеальном сценарии во время похудения необходимо терять около 0,5 кг в неделю или 2-2,5 кг в месяц. При соблюдении правильной диеты и регулярных занятий спортом можно потерять до 1 кг в неделю. Кривошеева подчеркивает, что важно терять именно жировую ткань, а не мышцы, пишет Общественная служба новостей.

Врач отмечает, что показателем потери жира является снижение его процентного содержания в организме, которое можно измерить с помощью методики оценки состава тела. Также важным является уменьшение окружности талии и бедер, а также достижение правильного соотношения окружности талии и бедер.

Подпишитесь
Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства
Вчера, 13:14
«Омские кабельные сети» переехали из одного района Омской области в другой
Сегодня, 06:55
УФАС приостановило закупку томографа для Тарской ЦРБ в Омской области
Сегодня, 07:51
Виктор Шкуренко создал новую компанию для торговли пивом
Сегодня, 05:17
В департаментах мэрии Омска ищут заместителей директоров с зарплатой до 67 тысяч
Сегодня, 09:05
Не до распашонок. В Омской области рождается все меньше детей
Сегодня, 08:31