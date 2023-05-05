Виктор Шкуренко создал новую компанию для торговли пивом

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Известный омский бизнесмен Виктор Шкуренко создал еще одну компанию. Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» работает с 4 мая, его уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Директором фирмы стал Сергей Мартынов — в прошлом владелец ООО «Климатическое оборудование» (розничная торговля аудио- и видеотехникой) и «Главторгбизнес» (оптовая торговля «прочими машинами и оборудованием).
«Перспектива» будет заниматься оптовой торговлей пивом. Собственно, продажи алкоголя — основная специализация Шкуренко. Через торговый дом «Шкуренко» бизнесмен продает алкоголь совместно со своим постоянным компаньоном Дмитрием Шадриным, но у «Перспективы» владелец только один.
Кстати, «прописана» «Перспектива» в Красном переулке за Омским железнодорожным вокзалом, недалеко от бани на Карбышева. Банным бизнесом владелец этой компании тоже занимался до недавнего времени: как писал Город55, в марте текущего года Шкуренко и Шадрин расстались с банным комплексом «Расслабонофф» на улице Поворотникова.