Виктор Шкуренко создал новую компанию для торговли пивом

Кстати, «прописана» «Перспектива» в Красном переулке за Омским железнодорожным вокзалом, недалеко от бани на Карбышева. Банным бизнесом владелец этой компании тоже занимался до недавнего времени: как писал Город55, в марте текущего года Шкуренко и Шадрин расстались с банным комплексом «Расслабонофф» на улице Поворотникова.