Вата не по карману. В Омской области за год взлетели цены на популярные лекарства

Ранее Город55, как изменились цены на жизненно важные лекарства в омских аптеках за первые три месяца 2023 года. Больше всего подорожал фурасемид — препарат, который обычно выписывают пациентам с проблемами сердца, легких и почек, чтобы снять отеки.