Вата не по карману. В Омской области за год взлетели цены на популярные лекарства

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Согласно данным аналитиков, в Омской области подорожали популярные лекарства. Повышение за год случилось минимум на 16%, сообщает Росстат со ссылкой на ресурс минфина «Ай мониторинг».
Например, вырос в цене на 28,46% активированный уголь. Теперь за десять таблеток покупателю нужно отдать 14,22 рублей. В период с марта 2022 по март 2023 года увеличилась стоимость отечественного аспирина на 16%. По последним данным аналитиков, он стоит 10,95 рублей.
На 32,79% поднялась цена дротаверина. 100 таблеток теперь стоит 300,52 рубля. Капли корвалол также стали дороже за год (+0,82%). Актуальная стоимость бутылька 25 мл — 35,67 рублей. Кроме того, вырос в цене на 50,49% йод — 49 рублей.
По информации Росстата, подорожала и вата. За год ее цена увеличилась на 15,54% и составила 72,06 рублей за 100 гр. Стоимость одного бинта изменилась на +33,28%. Теперь за одну штуку нужно отдать 34,12 рубля.
Ранее Город55, как изменились цены на жизненно важные лекарства в омских аптеках за первые три месяца 2023 года. Больше всего подорожал фурасемид — препарат, который обычно выписывают пациентам с проблемами сердца, легких и почек, чтобы снять отеки.