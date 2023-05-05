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В омскую Госжилинспекцию ищут двух заместителей директора с зарплатой до 81 тысячи

5 мая 2023, 09:44
Фото: 1MI
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От соискателей требуется стаж государственной службы от двух лет, а также высшее образование.

В Госжилинпекцию Омской области требуются два заместителя директора — в отдел правового обеспечения, государственной службы и кадров и в аппарат ведомства. Соискателям готовы предложить заработную плату от 61 до 81 тысячи рублей. Документы кандидат может подать до 23 мая.

От соискателей требуется стаж государственной службы от двух лет, а также высшее образование. Работа в отделе правового обеспечения предполагает ненормированный рабочий день.

Ранее Город55 сообщал, что в администрацию Омска требуются директоры департаментов. Соискателям предлагают заработную плату от 55 до 67 тысяч рублей. Заявки принимают до 31 мая. Для соискателей обязателен опыт госслужбы не менее 2 лет и высшее образование.

В департаментах мэрии Омска ищут заместителей директоров с зарплатой до 67 тысяч
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#Евгений Игишев#Госслужба#Работа#Вакансии#Город#Общество#Госжилинспекция#Омская область
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