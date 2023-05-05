В Омской области семейная пара отправится в колонию за попытку продать наркотики

В августе 2022 года фигуранты в лесу рядом с Тарой забрали закладку с наркотиком из тайника. В ней находился N-метилэфедрон, массой 32,32 грамма, который необходимо было расфасовать на мелкие партии, а в дальнейшем сбыть.