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В Омской области семейная пара отправится в колонию за попытку продать наркотики

5 мая 2023, 05:08
Фото: 1MI
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На двоих фигуранты получили срок 16 лет.

Тарский городской суд Омской области вынес приговор 32-летнему мужчине и его 28-летней сожительнице. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков, сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе 2022 года фигуранты в лесу рядом с Тарой забрали закладку с наркотиком из тайника. В ней находился N-метилэфедрон, массой 32,32 грамма, который необходимо было расфасовать на мелкие партии, а в дальнейшем сбыть.

Но продать опасное зелье обвиняемые не успели, их задержала полиция.

Свою вину фигуранты не признали. Суд назначил наказание мужчине — 10 лет колонии строгого режима, женщине — 6 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.

Аналогичное преступление раскрыли в конце марта. Сотрудники УНК задержали 36-летнего уроженца Калачинского района в Октябрьском округе с поличным после получения посылки с наркотиками. На мужчину завели два уголовных дела. Ему грозить вплоть до пожизненного заключения.

Грозит вплоть до пожизненного. В Омске задержали наркоторговца с 2 кг опасного зелья
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Наркоторговец#Происшествия#Общество#Тарский район#Омская область
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