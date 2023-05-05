В Омской области семейная пара отправится в колонию за попытку продать наркотики

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 05:11
Тарский городской суд Омской области вынес приговор 32-летнему мужчине и его 28-летней сожительнице. Их признали виновными в покушении на сбыт наркотиков, сообщили сегодня, 5 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
В августе 2022 года фигуранты в лесу рядом с Тарой забрали закладку с наркотиком из тайника. В ней находился N-метилэфедрон, массой 32,32 грамма, который необходимо было расфасовать на мелкие партии, а в дальнейшем сбыть.
Но продать опасное зелье обвиняемые не успели, их задержала полиция.
Свою вину фигуранты не признали. Суд назначил наказание мужчине — 10 лет колонии строгого режима, женщине — 6 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.
Аналогичное преступление раскрыли в конце марта. Сотрудники УНК задержали 36-летнего уроженца Калачинского района в Октябрьском округе с поличным после получения посылки с наркотиками. На мужчину завели два уголовных дела. Ему грозить вплоть до пожизненного заключения.