Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Изображение материала

В омском парке «Вокруг света» нарисовали самое большое граффити на асфальте

5 мая 2023, 11:12
Фото: Пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»
В планах задекорировать близлежащую территорию ПКиО «Зеленый остров».

В пресс-службе семейного парка развлечений «Вокруг света» сообщили, что Ко Дню рождения парка на главной площади у терминала появилось самое большое граффити на асфальте. Рисунок площадью более 200 квадратных метров выполнила команда уличных художников.

Фото: Пресс-служба семейного парка развлечений «Вокруг света»

В парке уточнили, что на выполнение работы ушло 12 часов и более 50 литров краски.

«Работу выполнял один из самых известных омских граффити художников TRIPE», — отметили в пресс-службе.

Кстати, главный персонаж парка — белка-летяга Света и изображена на рисунке. А в ее лапках находится логотип парка. Отметим, что граффити в полном размере можно увидеть из кабинки колеса обозрения.

Кроме того, парк совместно с уличным художником «TRIPE» хотят удивить омичей масштабами уличных граффити-рисунков. И для этого они планируют эффектно задекорировать близлежащую территорию ПКиО «Зеленый остров».

Напомним, что в субботу, 3 июня, пройдет День рождения современного омского парка «Вокруг света».

«Мы вышли за рамки людских представлений, и даже представить себе не могли…»
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Граффити#Вокруг света#Парк вокруг света#Развлечения#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Топ арбитража. Миллиардер Струков, холдинг AEON и два пароходства
Вчера, 13:14
«Омские кабельные сети» переехали из одного района Омской области в другой
Сегодня, 06:55
УФАС приостановило закупку томографа для Тарской ЦРБ в Омской области
Сегодня, 07:51
Виктор Шкуренко создал новую компанию для торговли пивом
Сегодня, 05:17
В департаментах мэрии Омска ищут заместителей директоров с зарплатой до 67 тысяч
Сегодня, 09:05
Не до распашонок. В Омской области рождается все меньше детей
Сегодня, 08:31