В омском парке «Вокруг света» нарисовали самое большое граффити на асфальте

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В пресс-службе семейного парка развлечений «Вокруг света» сообщили, что Ко Дню рождения парка на главной площади у терминала появилось самое большое граффити на асфальте. Рисунок площадью более 200 квадратных метров выполнила команда уличных художников.
В парке уточнили, что на выполнение работы ушло 12 часов и более 50 литров краски.
«Работу выполнял один из самых известных омских граффити художников TRIPE», — отметили в пресс-службе.
Кстати, главный персонаж парка — белка-летяга Света и изображена на рисунке. А в ее лапках находится логотип парка. Отметим, что граффити в полном размере можно увидеть из кабинки колеса обозрения.
Кроме того, парк совместно с уличным художником «TRIPE» хотят удивить омичей масштабами уличных граффити-рисунков. И для этого они планируют эффектно задекорировать близлежащую территорию ПКиО «Зеленый остров».
Напомним, что в субботу, 3 июня, пройдет День рождения современного омского парка «Вокруг света».